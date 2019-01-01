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وكيل كريستيانو رونالدو يُنهي صفقة بيراميدز الجديدة

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يمتلك وكيل الأعمال البرتغالي مينيديز التحدث باسم لاعبين من الطراز الأول

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر


أعلن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودي، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم عن تعاون مشترك مع أحد أقوى وكلاء اللاعبين في العالم.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه بتويتر : "خورخي منديز ... سأنهي مع مكتبه صفقة قريباً لبيراميدز ".

ويمتلك وكيل الأعمال البرتغالي مينيديز التحدث باسم لاعبين من الطراز الأول، مثل رونالدو وخاميس رودريجيز ودييجو كوستا وأنخيل دي ماريا.

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وتأتي هذه الاشارة إلى اقتراب إنهاء صفقة من العيار الثقيل لنادي بيراميدز بحسب ما وصف مالك النادي تركي آل الشيخ.

وكان آل الشيخ قد أكد أنه سيتعاقد مع لاعب مفاجأة كبيرة وسيكون متواجد في مباراة فريقه المقبلة أمام نادي الزمالك.

ويرغب معالي المستشار في تكرار ما فعله أمام الأهلي، حينما تعاقد مع عبدالله السعيد في يوم مباراة الأهلي وشارك اللاعب وسجل وصنع ليفوز على منافسه.

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