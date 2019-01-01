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وكيل كاريلو يكشف عن أخر تطورات مصير اللاعب مع الهلال

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الهلال كان قد تعاقد مع كاريلو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف إليو كاساريتو وكيل أعمال المحترف البيروفي أندريه كاريلو عن أخر تطورات مصير اللاعب مع الفريق الهلال خلال الفترة المقبلة.

وكيل كاريلو قال في تصريحات صحفية أن مستقبل الآن غير واضح بسبب عدم وجود إدارة جديدة لرئاسة النادي.

ويتنافس الثنائي فهد بن نافل وموسى الموسى على رئاسة الزعيم الهلالي خلال الفترة المقبلة وهو ما يتسبب في تأجيل حسم العديد من الملفات.

كاساريتو أشار إلى وجود اهتمام ببقاء اللاعب وشراء عقده من نادي بنفيكا البرتغالي من قبل أحد المرشحين لرئاسة النادي ولكن الأمور لم تُحسم بعد.

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الهلال كان قد تعاقد مع كاريلو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد قادمًا من بنفيكا البرتغالي الصيف الماضي.

في الإطار نفسه كشف وكيل الدولي البيروفي عن وجود اهتمام بعض الأندية في الدوري الإنجليزي وإن لم تصل للمفاوضات الرسمية، حيث لعب كاريلو من قبل مع واتفورد في موسم 2017.

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