تحققت مخاوف الجماهير .. وكيل علي البليهي يعلن مدة غيابه بعد إصابته أمام الخلود

رفيع الشهراني يوضح موقفه بعد الفحص الطبي..

أوضح رفيع الشهراني؛ وكيل أعمال علي البليهي؛ مدافع الهلال السعودي، موقفه بعد تعرضه للإصابة أمس السبت، أمام الخلود، مع كثرة تساؤلات الهلاليين، خاصةً وأن قلب الدفاع الآخر حسان تمبكتي تعرض للإصابة في المباراة نفسها.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

البليهي أصيب أثناء إحرازه الهدف الثالث للزعيم، واضطر مدربه جورج جيسوس لاستبداله في الدقيقة 46، قبل أن يخرج زميله تمبكتي مصابًا هو الآخر في الدقيقة 74 بعد سقوط خاطئ على كتفه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تلك الإصابتين جعلت الجمهور الهلال يضع يده على قلبه قبل مواجهة الشرطة العراقي بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بمرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة.

GOAL

وبالفعل تحققت مخاوف الجماهير، الشهراني أكد غياب البليهي عن مواجهة الشرطة، إذ أوضح أنه سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أو أربعة أيام.

لكن في الوقت نفسه، أشار وكيل البليهي أن حالته مستقرة وجيدة، ولن تطول فترة الغياب أكثر من ذلك.

يذكر أن مواجهة الخلود كانت قد انتهت بفوز الهلال برباعية مقابل هدفين، ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.