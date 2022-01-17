وكيل صلاح يثير الجدل حول مستقبله بتغريدة جديدة!

أثار رامي عباس وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح الجدل حول مستقبل نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الحالي.

جاء هذا في تغريدة جديدة نشرها عباس، لم تكن مباشرة لكنها حملت في طياتها الكثير من المعاني بالأخص عندما ننظر للشخص الذي ذكره فيها.

عباس كتب: "الرجل المشغول دائمًا فابريزيو رومانو، عام جديد سعيد!، كيف الأحوال؟!"، وأشار لخبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو.

رد عليه رومانو:؟ "دائمًا مستعد، كيف حالك يا صديقي"، ليرد عباس من جديد: "أشعر ببعض الملل هذه الأيام".

الجماهير تدخلت وسألت عباس إذا ما كان قد حصل على هذا الكم من الضحك أثناء التغريد، فرد عباس: "لا لم يحدث منذ فترة".

أحد الجماهير أراد أن يحسم الجدل وسأله بشكل مباشر إذا كانت تلك التغريدات تتعلق بمستقبل محمد صلاح مع ليفربول، فرد عباس بشكل مقتضب: "لا، ليست كذلك".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت تعقد المفاوضات بين محمد صلاح وإدارة ليفربول من أجل تجديد عقد المصري.







