وكيل رونالدو يتفاوض مع ريال مدريد على عودته

الأوضاع المالية تشير إلى عدم استمراره مع يوفنتوس

يحاول جورج مينديش وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إعادته مرة أخرى لصفوف ريال مدريد في الصيف.

رونالدو يمر بفترة صعبة مع يوفنتوس، بعد خروج الفريق مرة أخرى من دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة أمام بورتو في دور الـ16.

اللاعب عقده ينتهي مع السيدة العجوز في يونيو 2022، ولا توجد أي مؤشرات في الوقت الحالي حول توقيعه على عقد جديد.

جوسيب بيدرول مقدم برنامج "El Chiringuito" قال عن هذه القضية:"مينديش تحدث مع ريال مدريد حول إمكانية عودة رونالدو".

وأضاف:"لقد كانت محادثة بنبرة غير رسمية، ولكنها كانت بمثابة الاختبار للنادي الأبيض بالكامل".

وأشار إلى أن ريال حاول استطلاع آراء بعض اللاعبين حول إمكانية عودة رونالدو في بعض المناسبات، دون وجود أي موقف حاسم في الوقت الحالي.

ويعتبر الخيار الأقرب وفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، هو عدم عودته، لاتفاق الطرفين على الرحيل في 2018 بعد فترة من تدهور في العلاقة.

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يذكر أن فرصة استمرار رونالدو مع يوفنتوس تبدو غاية في الصعوبة أيضًا، بسبب راتب اللاعب المرتفع والوضع المالي الحساس للنادي الإيطالي.