وكيل رونالدو السابق يعمل ضد الهلال .. خورخي مينديز يقاتل لتحويل وجهة برناردو سيلفا

البرتغالي يتفق مع رغبة وكيله..

لا يقف البرتغالي بيب جوارديولا؛ المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، وحده ضد الهلال السعودي في صفقة البرتغالي برناردو سيلفا؛ لاعب وسط الفريق، إنما كذلك وكيله خورخي مينديز يعارض العرض السعودي.

منذ انطلاق الميركاتو الصيفي الجاري، والزعيم يحاول ضم اللاعب البرتغالي، لكن المفاوضات تعثرت في البداية في ظل رغبة الأخير في الانضمام لبرشلونة الإسباني، لكن أوضاع البرسا الاقتصادية، عطلت الصفقة.

ووفقًا لصحيفة "فوت ميركاتو" فإن الصراع قوي بين باريس سان جيرمان الفرنسي والهلال حاليًا للظفر بخدمات سيلفا، واصفة عرض الأخير بـ"الذهبي"، لكن رغم ذلك فإن وكيله مينديز لديه رغبة مختلفة.

الصحيفة أوضحت أن مينديز لديه رغبة واحدة فقط ألا وهي ارتداء اللاعب لقميص الفريق الباريسي في الموسم المقبل، مشيرة إلى أن مهمته تبدو صعبة قليلًا في ظل عدم استعداد مسؤولي سان جيرمان لدفع مبلغ باهظ من أجل البرتغالي، في ظل خطتهم لتخفيض النفقات.

وأكد "فوت ميركاتو" أن سيلفا كذلك حريص جدًا على اللعب للفريق الباريسي، إذ يرغب في الرحيل عن النادي الإنجليزي والاكتفاء بما حققه معه.

يذكر أن صاحب الـ28 عامًا يلعب للسيتي منذ عام 2017م وقتما انضم له قادمًا من موناكو الفرنسي، ويمتد عقده لنهاية موسم 2024-2025م، وخلال السنوات الماضية، حقق معه 14 بطولة مختلفة.