"من أجل صناعة التاريخ" .. وكيل رومارينيو يكشف تطورات كبرى بشأن رحيله عن الاتحاد

ما هو الجديد بشأن مستقبل رومارينيو مع الاتحاد؟

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حسم ليوناردو أوليفيرا؛ وكيل أعمال البرازيلي رومارينيو دا سيلفا؛ محترف الاتحاد السعودي، الجدل بشأن رحيل موكله عن النادي الجداوي خلال الساعات المتبقية من الميركاتو الشتوي الجاري.

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عديد الصحف السعودية تحدثت طوال أيام الميركاتو الماضية عن قرار العميد بالاستغناء عن البرازيلي في ظل عدم الحاجة الفنية له، بل وزادت أن اللاعب بالفعل يقترب من الانضمام لنادي الشباب، بناءً على رغبته، رافضًا لعرض التعاون.

لكن أوليفيرا نفى كل ذلك وحسم الجدل نهائيًا، مؤكدًا استمرار روما مع النمور حتى نهاية عقده، بنهاية الموسم الجاري.

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وقال وكيل البرازيلي خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "تم حسم الأمر، روما مستمر مع الاتحاد ولن يرحل، سيصنع التاريخ في الستة أشهر المتبقية من عقده".

وأضاف: "روما يركز حاليًا على أن يتوج مع الاتحاد بدوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين، دعني أقول لجماهير الاتحاد إن رومارينيو سيصنع التاريخ معهم خلال الفترة المتبقية من عقده".

يذكر أن صاحب الـ33 عامًا انضم للعميد في صيف 2018 قادمًا من الجزيرة الإماراتي، ليخوض معه خلال تلك السنوات 194 مباراة تقريبًا في مختلف البطولات، محرزًا 94 هدفًا وصانعًا لـ28 آخرين.

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