وكيل رودريجو يكشف كواليس فشل انتقاله إلى ليفربول

قبل الانتقال إلى ريال مدريد..

كشف نيك أركوري، وكيل أعمال رودريجو، لاعب ريال مدريد، عن أن ليفربول قد حاول ضم موكله قبل جميع الأندية الأوروبية، إلا أن ناديه سانتوس قد رفض إبرام الصفقة في نهاية المطاف.

ويُعد رودريجو واحدًا من أبرز المواهب البرازيلية الصاعدة في العالم في السنوات الماضية، وقد انضم إلى الريال في صيف 2019 بعدما أتم عامه الثامن عشر بشهور قليلة.

وقبل الانضمام إلى سانتياجو برنابيو كان رودريجو هدفًا للعديد من الأندية الأوروبية بعدما ذاع صيته رفقة سانتوس، وبحسب وكيله، فإن يورجن كلوب كان أكثر الطامحين في الظفر بخدماته.

المزيد من الفرق

الوكيل في تصريحات إعلامية قال "عندما ذهب رودريجو لتوقيع أول عقد احترافي له في سانتوس، كان في السادسة عشر من عمره حينها، اتصل بي مدير من ليفربول وأخبرني أن كلوب يعرف اللاعب.".

"كلوب شاهد لقطات لرودريجو وأتى إلى البرازيل لمتابعته عن قرب، لقد فتح يوتيوب وكتب مواهب برازيلية وظهر له رودريجو وقد كان صغيرًا للغاية، ثم أتى إلى البرازيل وأُعجب كثيرًا به."

كما أضاف "تواصل معي مدير ليفربول وأخبرني أن كلوب يريد رودريجو كأول صفقة له، ذهبت إلى إنجلترا وتحديدًا لمكتب النادي في لندن، وجلبت العرض إلى رئيس سانتوس.".

وأتم "رئيس سانتو لم يقبل، لم يكن يرغب في بيع رودريجو في ذلك الوقت ولكنه أراد منحه العقد الاحترافي الأول، كان عمره 16 عامًا وكان هذا ليفربول.".

الجدير بالذكر أن صفقة انتقال رودريجو إلى ريال مدريد قد كلفت خزائن النادي الملكي 45 مليون يورو، وقد شارك اللاعب في 21 مباراة وسجل 9 أهداف وصنع هدفين آخرين بمختلف المسابقات بالقميص الأبيض.

