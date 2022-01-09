وكيل ديست يكشف حقيقة رحيله عن برشلونة

أوضح مايكل ريشكه وكيل الأمريكي سيرجينيو ديست لاعب برشلونة حقيقة الأنباء المتداولة في الفترة الأخيرة حول رحيله عن النادي الكتالوني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها لصالح صحيفة "بيلد"، وأكد خلالها أن الوقت الحالي غير مناسب من أجل مناقشة تلك الأمور.

وكان ريشكه محددًا وواضحًا في حديثه، حيث أكد أن رحيل ديست في الفترة الحالية أمر غير مطروح على الإطلاق.

وقال ريشكه في تصريحه المقتضب: "سيرجينيو ديست لا يفكر في تغيير ناديه في الوقت الحالي".

وكانت تقارير صحفية عديدة قد ربطت ديست بالرحيل عن صفوف برشلونة في ظل الصعوبات التي يواجهها هناك.

واستعاد برشلونة ظهيره البرازيلي دانييل ألفيش الذي خاض أول مباراة رسمية له في الدوري الإسباني ضد غرناطة قبل ساعات.

جدير بالذكر أن العديد من الأندية مهتمة بالحصول على خدمات ديست، على رأسها بايرن ميونخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي.