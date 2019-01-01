وكيل ديجانيني تافاريس يُعلق على مصيره مع الأهلي

تقارير صحفية ربطت أسم باللاعب بنادي إشبيلية الإسباني، بجانب العديد من الأندية الأوروبية التي تتابع اللاعب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكد بيدرو كورديرو وكيل أعمال الرأس الأخضري ديجانيني تافاريس مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، وجود اهتمام كبير من بعض الأندية الأوروبية بالتعاقد مع اللاعب.

وكيل اللاعب في تصريحاته لصحيفة "الرياضية" في الوقت نفسه أشار إلى أنه يشعر بالراحة داخل جدران النادي الأهلي.

ورداً على هدف اللاعب في الوقت الحالي، أوضح بيدرو أن التركيز حاليًا على أن يكون أفضل لاعب وهداف في المملكة العربية السعودية، ولا يفكر بأي أمر آخر.

📉- فهد المولد خلال آخر 4⃣ مباريات في الدوري السعودي.



سجل ⚽️⚽️⚽️



🎯 هدف pic.twitter.com/ffo1TqR9ta — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 14, 2019

كما رفض وكيل اللاعب الكشف عن كواليس الاجتماع الذي عقده مع أحمد بامعوضة مدير الاحتراف في النادي الأهلي، مؤكداً إن هذه الأمور سرية.

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وكانت تقارير صحفية قد ربطت اسم باللاعب بنادي إشبيلية الإسباني، بجانب العديد من الأندية الأوروبية التي تتابع اللاعب.

وكيل ديجانيني أنهى تصريحاته في هذا الشأن مشيراً إلى إنه لاعب مميز، وطبيعي أن يرى العديد من الأندية المهتمة من جميع أنحاء العالم، لكنه الآن يركز على ناديه الحالي.