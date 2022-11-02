وكيل جورجينيو يكشف حقيقة مفاوضات برشلونة مع نجم تشيلسي

وكيل أعمال جورجينيو يتحدث عن التقارير التي ربطت الإيطالي بالانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل.

خرج وكيل أعمال الإيطالي جورجينيو نجم نادي تشيلسي الإنجليزي بتصريحات هامة للرد على ارتباط نجم "البلوز" بالانتقال إلى برشلونة الإسباني.

وخلال الفترة الماضية، خرجت تقارير تفيد بأن وكيل جورجينيو تواصل مع ماتيو أليماني المدير الرياضي في برشلونة، من أجل انتقال الإيطالي إلى النادي الكتالوني في الصيف المقبل.

جواو سانتوس وكيل أعمال جورجينيو تحدث لصحيفة "Relevo" الإسبانية، لينفي كافة التقارير التي ربطت الإيطالي بالانتقال إلى برشلونة، وقال: "لم أقابل ماتيو أليماني قط".

وأضاف: "أولويتنا هي التجديد مع تشيلسي، النادي الوحيد الذي تحدثت معه في الأسابيع الأخيرة كان تشيلسي".

يذكر أن عقد جورجينيو مع تشيلسي ينتهي في صيف 2023، وهو ما يجعله هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، على أمل ضمه في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الحالي.