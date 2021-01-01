وكيل بيل يُحمل مورينيو مسؤولية عدم مشاركته باستمرار!

لقد فعل الكثير واستعجب من رد الفعل..

حمّل جوناثان بارنيت، وكيل أعمال جاريث بيل، المدرب جوزيه مورينيو مسؤولية عدم مشاركة الويلزي كثيرًا مع توتنهام، مؤكدًا في الوقت نفسه على أن موكله يُعد من أنجح اللاعبين في تاريخ بريطانيا.

وكان بيل قد وصل إلى العاصمة الإنجليزية لندن على سبيل الإعارة في الصيف الماضي قادمًا من ريال مدريد حتى نهاية هذا الموسم، ورغم التوقعات المرتفعة، إلا أنه لم يشارك تقريبًا مع السبيرز ولم يُحدث تأثيرًا.

الشائعات الحالية تدور عن وجود خلاف بين بيل ومدربه مورينيو، والذي تجسد في خروج الاستثنائي وتكذيب اللاعب بعد منشور على إنستجرام ردًا على مدربه بأنه لم يتدرب جيدًا.

بدوره، عقّب بارنيت على سبب استبعاد بيل الدائم من المشاركة مع توتنهام بقوله "إنه يقترب من نهاية مسيرته، يمكنك أن تسأل مورينيو عن ذلك".

كما أتم "لقد فاز في الخارج أكثر من أي لاعب في التاريخ البريطاني، وقد تحصل على أموال جيدة جدًا، لديه ما يُكفيه من المال لبقية حياته".

تصريحات بارنيت تؤكد حقيقة أن بيل ليس في أفضل أيامه مع توتنهام، وأن إدارة دانييل ليفي على الأرجح لن تقوم بتجديد الإعارة، وبالتبعية سيعود مرة أخرى إلى ريال مدريد.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 31 عامًا في 16 مباراة بمختلف البطولات أغلبها كبديل، وسجل خلالهم أربعة أهداف فقط ولم يُمرر تمريرات حاسمة.

يذكر أن مشاركة بيل الأخيرة بعد ما حدث بينه وبين مورينيو كانت في كبديل في آخر ربع ساعة من مباراة مانشستر سيتي، والتي هُزم فيها توتنهام بثلاثية نظيفة بملعب الاتحاد.