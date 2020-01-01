وكيل بيل يُحبط نيوكاسل: لا يلعب من أجل المال!

باقٍ في ريال مدريد..

اعتبر جوناثان بارنيت، وكيل أعمال جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، أن عودة موكله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز ستكون مذهلة، لكنه في الوقت نفسه استبعد حدوثها في الفترة المقبلة.

وتظهر العديد من الأندية المهتمة بالظفر بخدمات بيل بعد تراجع مردوده ودوره في مدريد بآخر سنتين، آخر تلك الأندية كان نيوكاسل يونايتد، الذي ارتبط بأغلب نجوم العالم بعد استحواذ صندوق الاستثمار السعودي على ملكيته.

لدى بيل تجربة استثنائية في البريميرليج رفقة توتنهام، كما أنه كان هدفًا منذ سنوات لمانشستر يونايتد، لكن بالنسبة للاعب، فإن المقابل المادي الذي يتقاضاه في ريال مدريد لا يجعله يشعر بالإغراء من أي عروض أخرى كبيرة.

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بارنيت في حديث مع شبكة بي بي سي قال "كما قلت دائمًا، إنه سعيد في ريال مدريد. الأمر يتعلق بحياته التي يريد أن يعيشها بطريقته الخاصة، ماليًا، لا يحتاج إلى أي شيء لحياته أو حياة أطفاله أو حتى أحفاده".

كما أضاف "لقد حقق كل شيء في مسيرته المهنية باستثناء كأس العالم، ويبدو أن الفوز به صعبًا فهو يلعب لمنتخب ويلز. العودة إلى الدوري الإنجليزي ستكون مذهلة وشيء كبير بكل المقاييس".

وأتم "لكنني لا أظن أنه يريد فعل ذلك في الفترة الحالية، إنه سعيد في ريال مدريد".

وكان الدولي الويلزي قاب قوسين أو أدنى من مغادرة مدريد في الصيف الماضي باتجاه الصين لولا الاختلاف في اللحظات الأخيرة على تفاصيل الصفقة، وقد أعلن بارنيت بعدها أنه لن يرحل قبل نهاية عقده في 2022 حتى ولو بقيّ على دكة البدلاء.

يتقاضى صاحب الـ30 عامًا 14.5 مليون يورو سنويًا في النادي الملكي، في الوقت الذي بدأ في خسارة شعبيته في أعقاب الاستفزازات التي يقوم بها ضد الجماهير المدريدية بإعلان عشقه للعبة الجولف على حساب أي شيء آخر.