وكيل باكيتا: إذا كان هناك غرامة من ميلان سندفعها

وكيل البرازيلي ينفي وجود أزمة بين اللاعب ومدربه..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

نفى إدواردو أورام وكيل اللاعب لوكاس باكيتا نجم وسط ميلان وجود أي مشاكل في الوقت الحالي بين موكله وبين الروسونيري.

وقال أورام في تصريحاته لتوتو ميركاتو ويب:"كل شيء بخير، لا يوجد مشاكل بين لوكاس وميلان".

وأضاف:"تغييره كان أمراً عادياً، لوكاس سعيد بوجوده في ميلان، كل شيء بخير مع المدرب والنادي".

وأوضح:"إذا قرر النادي تغريمه، لوكاس سيدفع تلك الغرامة. ميلان سيحظى بموسم جيد، نحن نتحدث عن فريق عظيم".

وكانت تقارير صحفية قد أشاعت اتجاه النادي لتغريم اللاعب عقب تصريحات المدرب ماركو جيامباولو عن اللاعب بأن مقاربته "برازيلية أكثر من اللازم".

يذكر أن باكيتا كان قد رد على تلك التصريحات عبر إنستجرام حيث كتب:"فخور بكوني برازيلي"، ما زاد الشائعات حيال الغرامة.