"لا ينفقون على مدافعين" .. وكيل باستوني يكشف عن صراع ريال مدريد ومانشستر سيتي على مدافع إنتر

اللاعب من أعمدة النيراتزوري الرئيسية

كشف وكيل نجم إنتر أليساندرو باستوني عن حقيقة المفاوضات من قبل الثنائي ريال مدريد ومانشستر سيتي للتعاقد مع المدافع الإيطالي بعد الأنباء في الإعلام بالفترة الماضية.

وجدد إنتر عقده مدافعه الأعسر حتى يونيو 2028 بالآونة الأخيرة لحمايته من الأندية التي أبدت اهتماماً بضمه على شاكلة بطل أوروبا وبطل إنجلترا حسبما نقلت تقارير إعلامية.

وقال توليو تينتي، وكيل باستوني، مع "سكاي": "لقد شاهدت وتابعت تطوره منذ الرابعة عشر، يملك جودة لاعب خط وسط وبنية مدافع، كما أنه سريع ويملك شخصية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "من الزمرة في مركزه، في السنوات الأخيرة عديدة الأندية الكبرى من أوروبا سألت عنه ولكن إنتر لا يريد التفريط فيه لأنه يريد الفوز ولا يفرط في نجومه".

وواصل الوكيل: "الفريق الأكثر اهتماماً؟ كان مانشستر سيتي بالسنوات الماضية، ثم دخل ريال مدريد على الخط ولكن ريال لا ينفق على المدافعين كما يفعل على المهاجمين، فعلوها مع صامويل ولكن ذلك كان زمن آخر".