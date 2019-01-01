وكيل باتشواي يتوجه لفرنسا للتفاوض مع موناكو

إيفرتون تقدم بعرض رسمي للحصول على خدماته لكن موناكو يحاول خطف الصفقة



فتح نادي موناكو الفرنسي، المفاوضات مع نظيره الإنجليزي تشيلسي، من أجل التعاقد مع المهاجم البلجيكي ميتشي باتشواي.

مهاجم البلوز انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لفالنسيا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

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إدارة النادي الإنجليزي قررت قطع الإعارة قبل نهايتها، وسط جدل كبير حول مستقبله سواء بالاحتفاظ به وسط الأزمة الهجومية بالفريق أو بيعه في يناير.

تقارير صحفية أكدت اهتمام إيفرتون بالتعاقد مع باتشواي، وتقديم عرض رسمي قيمته 18 مليون جنيه إسترليني.

مصادر "جول" أكدت توجه ميسا نداي وكيل أعمال اللاعب إلى فرنسا اليوم الجمعة، من أجل التفاوض مع موناكو.

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"أحدٌ لم يخبرنا أن الأمر سيكون سهلًا، لكن أحدٌ لم يخبرنا أنه سيكون بهذه الصعوبة"



"هوّن عليك يا عُمر، فعلنا كل ما باستطاعتنا" pic.twitter.com/8amxdMDzuo — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 11, 2019

تييري هنري المدير الفني لموناكو يريد العمل مرة أخرى مع باتشواي، حيث قام بتدريبه خلال فترة تواجده كمدرب مساعد مع المنتخب البلجيكي.

ويثق هنري في قدرة مهاجم تشيلسي على مساعدته للخروج من الأزمة الحالية التي يمر بها موناكو.

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ويطمح نجم أرسنال وبرشلونة السابق، في إقناع سيسك فابريجاس هو الآخر بالانضمام لفريقه.

جدير بالذكر أن موناكو يحتل المركز التاسع عشر بجدول الدوري الفرنسي، ويٌصارع على الهبوط بعد بداية سيئة للموسم.