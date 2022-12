وكيل أمرابط: الجميع يريد ضم "أفضل لاعب وسط في المونديال"

كشف فابريتسيو رومانو الصحفي الإيطالي المعروف أن سفيان أمرابط نجم منتخب المغرب ونادي فيورنتينا يتواجد على رادار العديد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز.

أمرابط البالغ من العمر 26 عامًا قدم أداءً كبيرًا خلال مباريات المغرب في كأس العالم 2022 بقطر، وقاد منتخب بلاده للتأهل إلى ربع نهائي المونديال لأول مرة في تاريخهم.

وكتب رومانو في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أخبرني وكيل أمرابط محمد سينوح عن ارتباطه بالانتقال إلى الدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف على لسان وكيل أعمال النجم المغربي: "بالطبع تلقيت الكثير من المكالمات الهاتفية لسفيان لقد رأى العالم كله أنه أفضل لاعب خط وسط في كأس العالم".

Amrabat's agent Mohammed Sinouh tells me on Premier League links: "Of course, I get a lot of phone calls for Sofyan. The whole world has seen he's the best holding midfielder of the World Cup". 🇲🇦 #Qatar2022



"Sofyan is top professional, he's focused on World Cup with Morocco". pic.twitter.com/eMtwWKC0Jc