وكيل أعمال فينيسيوس جونيور لا يستبعد رحيله عن ريال مدريد!

هل يترك فينيسيوس جونيور ريال مدريد؟

تحدث وكيل أعمال فينيسيوس جونيور عن الخطط المستقبلية للنجم البرازيلي مؤكدًا على إمكانية انتقاله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في المستقبل، مشيرًا إلى أنه إذا كان سيغادر ريال مدريد في يوم ما، فلن يكون هناك معنى لذلك إلا أن ينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

فينيسيوس يتحسن باستمرار مع ريال مدريد حيث سجل 23 تمريرة حاسمة و 21 هدفًا هذا الموسم، وترددت بعض الشائعات حول مستقبله في ظل عدم إعلان ريال مدريد تجديد عقده الذي ينتهي عام 2025، ولكن وكيل أعماله أكد أنه قريب جدًا من البقاء في ريال مدريد وأنه سعيد جدًا هناك.

وقال فيديريكو بينا لصحيفة "تلجراف" البريطانية: "فيني قريب جدًا من ريال مدريد وهو سعيد جدًا هناك إنه مرتاح للغاية ويحب النادي، لقد قضى فترة طويلة هناك وتحول ونضج ولكن هل سيغادر الريال يومًا؟ فينيسيوس يمكن أن يكون من النوع الذي يبقى في ناد واحد ويصنع التاريخ هناك ويبقى هناك لمدة تزيد عن 15 عامًا".

عند الضغط عليه بشأن ما إذا كان فينيسيوس يمكنه التوجه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في المستقبل، قال: "لا أستطيع أن أتوقع أن يحدث ذلك حقًا الآن ولكن من يدري هذه الأشياء تتغير في كرة القدم وهناك أشياء لن تتخيلها أبدًا عند حدوث ذلك سيقول فقط إذا كان سيغادر ريال مدريد يومًا ما فلن يكون من المنطقي أن يكون في مكان آخر غير الدوري الإنجليزي".

وأضاف وكيل أعمال فينيسيوس مؤكدًا إن البرازيلي ينتمي إلى نفس فئة نجوم كرة القدم مثل مبابي وهالاند قائلًا: "أعتقد أن حقبة رونالدو وميسي كانت فريدة من نوعها للغاية لا أعرف ما إذا كان بإمكاننا التفكير في منافسة لمضاهاة ذلك على مدى فترة طويلة من الزمن على سبيل المثال، يلعب هالاند في الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي لديه أكبر وصول عالمي وهذا سيلعب دورًا في شعبيته، لكن هالاند يلعب للنرويج الذين لا يقاتلون من أجل كأس العالم، لذلك أعتقد أننا سنعود إلى وقت صحي مثل عندما كان هناك رونالدو وزيدان ورونالدينيو وغيرهم من اللاعبين".

وأتم قائلًا: "فينيسيوس رياضي محترف ومنضبط للغاية، أعتقد أنه سيكون على هذا المستوى خلال العقد المقبل وأكثر، لكن لا أعتقد أن المستقبل سيكون فقط هؤلاء اللاعبين الثلاثة (فينيسيوس وهالاند ومبابي) أعتقد أنه سيتطور بشكل مختلف".