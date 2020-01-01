وكيل أعمال ديمبيلي ينهي الجدل حول مستقبله مع برشلونة

هل يبقى عثمان ديمبيلي مع برشلونة أم يرحل؟

قال وكيل أعمال النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي إنه لا يتوقع مغادرة موكله لبرشلونة خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة كما يشاع.

وارتبط الجناح الفرنسي في الأسابيع الأخيرة بالعديد من كبار الأندية الأوروبية، حيث أشارت بعض المصادر إلى رغبة باريس سان جيرمان ويوفنتوس في التعاقد معه.

ولكن على عكس ما قيل في الأيام الأخيرة، أكد وكيله موسى سيسوكو أن خطط الجناح الفرنسي لا تذهب ناحية مغادرة النادي الكتالوني في الميركاتو المقبل.

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وأضاف: "لا أتوقع أن يغادر ديمبيلي برشلونة، هو سعيد هنا ويتطلع للتخلص من آثار الإصابة لكي يعود من جديد ويحصل على فرصته مع الفريق الكتالوني"

من جانبه، يتعافى ديمبيلي من إصابته الأخيرة لكنه لن يتمكن من الظهور مرة أخرى مع برشلونة حتى أغسطس عندما يستأنف برشلونة رحلته في دوري أبطال أوروبا.

والسبب في ذلك أن المهاجم الدنماركي برايثوايت قد تم تقييده بدلًا منه في قائمة برشلونة المحلية، لذلك لن يستطيع ديمبيلي المشاركة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

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يذكر أن منافسات الدوري الإسباني ستستأنف في الحادي عشر من يونيو الجاري، البطولة التي يتصدرها برشلونة بفارق نقطتين عن ريال مدريد.