وكيل أعمال ديمبلي يرد على اهتمام بايرن ميونخ وليفربول

أول تعليق من وكيل أعمال اللاعب

تكفل وكيل أعمال جناح برشلون عثمان ديمبلي بحق الرد على الأنباء المتداولة بشأن مستقبل موكله، والتي تربط اسمه بالعودة إلى البوندسليجا عبر بوابة بايرن ميونخ.

وفجرت صحيفة "فرانس فوتبول" مفاجأة غير متوقعة، بالكشف عن مفاوضات المدير الرياضي للعملاق البافاري حسن صالح حميديتش مع مسؤولي الكتلان، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن انتقال الشاب الفرنسي إلى "آليانز آرينا".

ولم تتوقف الأنباء عند هذا الحد، بل جاء أول تحديث من قبل بعض الصحف البريطانية وكذلك الكاتلونية، التي أقحمت اسم ليفربول في السباق على لاعب بوروسيا دورتموند السابق، ليعوض صلاح أو ساديو ماني، حال قرر أحدهما مغادرة "أنفيلد روود" هذا الصيف أو العام القادم.

ومساء اليوم الثلاثاء، وضعت صحيفة "ليكيب" حدًا لهذه الشائعات، بالحصول على معلومة تُفيد بأن الإدارة الكاتلونية لم تستمتع للعرض المُقدم من قبل زعيم الكرة الألمانية، لتمسك فالفيردي بلاعبه الشاب، ليتناوب مركز الجناح الأيسر المهاجم مع مواطنه المحتمل وصوله قريبًا أنطوان جريزمان.

وهذا بالكاد ما بصم على صحته وكيل أعمال اللاعب، بقوله لشبكة (سكاي سبورتس) ردًا على سؤال حول اهتمام بايرن ميونخ، معتبرًا نسبة ظهوره بالقميص البافاري الموسم المُقبل " صفر %" –بحسب تعبيره-، في إشارة واضحة منه إلى أن ديمبلي سيبقى مع البلو جرانا حتى إشعار آخر.