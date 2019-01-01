وكيل أعماله: سون قد ينضم إلى نابولي

تعرف على تصريحات وكيل أعمال سون حول مستقبل اللاعب

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

ألمح وكيل أعمال الكوري هيونح مين سون، لاعب توتنهام، إلى إمكانية انضمام الأخير إلى صفوف نابولي الإيطالي في المستقبل.

سون انضم إلى السبيريز في 2015 قادمًا من باير ليفركوزن وسار من أبرز لاعبيه في المواسم الأخيرة مسجلًا 70 هدفًا.

وقال تيس بليميستر، وكيل أمال اللاعب، في تصريحات صحفية: "لم أبيع أي لاعب من قبل إلى نابولي ولكني أود ذلك لأن دييجو مارادونا هو أسطورتي المفضلة ولعب هناك".

وتابع: "تحدثت من قبل مع مسؤول في نابولي ولكنه لم يعد يعمل هناك واستغليت مباراتهم ضد سالزبورج لأتواصل معهم مرة أخرى".

وكيل أعمال نجم كوريا الجنوبية أردف: "سون إلى نابولي؟ لم لا؟ لا يمكن أن نقول مستحيل في كرة القدم، إنّه يحب الكرة والطعام والشعب الإيطالي".

واختتم: "ليس من السهل أبدًا رحيل سون عن توتنهام لأنه سيكلف الكثير، ولكن من يدري؟".

جدير بالذكر أنّ سون سجل هدفين في كريستال بالاس الشهر الماضي ومرشح لجائزة أفضل لاعب في الشهر بالبريميرليج.

ورفض اللاعب اعتباره أحد أفضل المهاجمين في العالم مؤكدًا أنّه ليس ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو.