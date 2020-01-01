وكيله يعلنها: مروان محسن وقع موسمين إضافيين للأهلي

مروان محسن مستمر مع الأهلي حتى 2023.

كشف تامر النحاس، وكيل أعمال مروان محسن، مهاجم فريق النادي الأهلي، عن آخر تطورات ملف تجديد الأخير مع القلعة الحمراء، في ظل اقتراب عقده من نهايته.

وينتهي عقد مروان محسن بنهاية الموسم المقبل، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل دخوله الفترة الحرة.

النحاس قال خلال تصريحات عبر برنامج "نمبر وان": "مروان محسن قام بالتجديد مع الأهلي، ليستمر مع الأهلي لمدة 3 سنوات مقبلة".

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وأشار وكيل أعمال اللاعب إلى أن مروان قام بالتوقيع على العقود بشكل رسمي، حيث اتفق الأهلي مع اللاعب على كافة الأمور المالية الخاصة بالعقد".

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة أسوان مساء الإثنين، بالجولة 20 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

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ويعد مروان محسن واحدًا من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي يقدم مع المارد الأحمر مستويات طيبة.