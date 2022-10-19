وكيله: مانشستر يونايتد يتحمل مسؤولية فشل بول بوجبا!

هل يتحمل الشياطين الحمر فشل بوجبا في يونايتد؟

دافعت رافاييلا بيمنتا، وكيلة بول بوجبا الجديدة، عن فترة اللاعب الفرنسي في مانشستر يونايتد، قائلة إنه يجب تحمل "المسؤولية بصورة مشتركة".

حيث فشل بوجبا في التوهج في إنجلترا لفترة طويلة مع فريقه السابق مثلما حدث من قبل مع يوفنتوس الإيطالي، وأمضى سنواته بين الإصابات والخلافات مع المدير الفني أو الحديث في الصحافة.

ماذا قالت وكيلة بوجبا؟

في حديثها مع "التيليجراف" قال بيمنتا عن الفترة التي قضاها بوجبا في يونايتد: "لقد اختار بول قلبه، في ذلك الوقت كان يريد حقًا العودة إلى يونايتد. كانت السعادة التي شعر بها مثل عودته للبيت. لذلك أنا متأكد من أنه كان الاختيار الصحيح".

وواصلت: "والآن، هل كانت هناك توقعات لمزيد من الألقاب والمزيد من الإنجازات؟ نعم، كان هناك. ولكن لم يأتوا".

وأوضحت: "لكنني أعتقد أنه عندما لا تحدث الأشياء، فمن الأفضل تحمل المسؤولية المشتركة، عليك أن تعترف بذلك، لكنني لا أعتقد أن بول هو المسؤول عن عدم سير الأمور كما كنا نتمنى، أليس كذلك؟".

ما هو القادم لبوجبا؟

عاد لاعب خط الوسط بول بوجبا إلى التدريبات الجزئية لنادي يوفنتوس الإيطالي بعد تعافيه من إصابة في الركبة كان قد تعرض لها في الفترة التحضيرية قبل انطلاق الموسم.

وعاد بوجبا للتدريبات مع يوفنتوس يوم الثلاثاء بعد غياب طويل بسبب إصابته في الركبة، حيث يحاول استعادة جاهزيته البدنية للمواجهات المتبقية للبيانكونيري قبل انطلاق المونديال.