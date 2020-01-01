وكيله: انتقال ميسي لباريس أسهل من عودة نيمار لبرشلونة

يؤمن بالقوة الاقتصادية للنادي الفرنسي

يؤمن فاجنر ريبييرو وكيل أعمال المهاجم البرازيلي نيمار، بأنه سيستمر مع باريس سان جيرمان، ولن يرحل إلى برشلونة في المستقبل القريب.

العديد من التكهنات أثيرت الفترة الأخيرة، حول عودة نيمار إلى برشلونة، بعدما رحل عن الفريق في 2017 بالصفقة الأغلى في التاريخ، حيث وصلت قيمتها إلى 222 مليون يورو.

ومع وصول باريس لنهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة بايرن ميونخ، والحالة التي يمر بها برشلونة، مع الشكوك حول مصير ليونيل ميسي، يعتقد وكيل نيمار أن الأرجنتيني هو من عليه الانتقال للفريق الفرنسي.

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وقال ذلك في تصريحات لـ"Revista Placar" موضحاً:"كانت هناك العديد من الأوقات الصعبة التي مر بها بسبب الإصابة، جعلته يفكر في الرحيل إلى ريال مدريد أو برشلونة".

وأضاف:"الأمور تغيرت الآن حيث يشعر بسعادة كبيرة، وأعتقد أنه سيبقى مع النادي الفرنسي لمدة عامين على الأقل".

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وتابع:"اليوم، وبدون أدنى شك، أصبح من الأسهل على ميسي الذهاب إلى باريس سان جيرمان، بدلاً من عودة نيمار لبرشلونة، وكذلك كريستيانو رونالدو، نظراً للقوة المالية الكبيرة التي يملكها رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي".

يذكر أن رونالدو ارتبط مؤخراً بالانتقال إلى باريس ليلعب بجوار نيمار، بينما الاحتمالات الأقرب تشير إلى انضمام ميسي لإنتر الإيطالي في حالة رحيله عن برشلونة.