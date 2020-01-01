وكيله: الدوري السعودي قد يكون وجهة أيمن عبد النور الجديدة

أكد وكيل اللاعب مطالبته الفريق التركي بفسخ عقد عبد النور خلال الفترة المُقبلة

كشف عبد القادر الجلالي وكيل أعمال المدافع التونسي أيمن عبد النور عن مستقبل اللاعب الذي قد ينضم إلى أحد أندية الدوري السعودي.

وقال وكيل لاعب فالنسيا الإسباني السابق أن موكله تقدم منذ شهرين ونصف بشكوى للفيفا ضد قيصري سبور التركي بسبب المستحقات.

كما أكد وكيل اللاعب مطالبته للفريق التركي بفسخ عقد عبد النور خلال الفترة المُقبلة بسبب عدم الاستقرار الذي يعيشه الفريق.

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و قال الجلالي في خصوص مستقبل عبد النور : "أيمن سينهي عقده مع قيصري سبور في صيف 2020 و سيغادر بعد الحصول على كامل مستحقاته المالية".

وأضاف عن مستقبل اللاعب قائلاً : "ستكون وجهة عبدالنور المقبلة إما إلى فرنسا خصوصًا أنه وصله عرضان من لوريان و تولوز أو للدوري السعودي".

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وكان أيمن قد رفض اللعب بقميص نادي الهلال السعودي في صيف 2018 عندما كان لاعبًا في نادي مارسيليا الفرنسي على سبيل الإعارة.