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وكيله اجتمع مع ديفيد مويس .. نجم وست هام قريب من الدوري السعودي

تامر أبو سيدو
West Ham Conference LeagueGetty Images
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ثورة دوري روشن لم تتوقف عند الصيف الماضي

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يبدو أن أندية دوري روشن السعودي وضعت خططها لسوق الانتقالات الشتوي مبكرًا، وقد بدأت تتحرك في خطوات جدية لإتمامها بنجاح.

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كانت أندية دوري روشن قد نجحت في ضم عدد من نجوم البريمييرليج الصيف الماضي، أبرزهم رياض محرز وروبن نيفيش وأليكساندر ميتروفيتش وفابينيو ونجولو كانتي، وقد تحدثت عدة تقارير خلال الأيام الأخيرة عن استهداف المزيد من النجوم خلال يناير القادم على رأسهم محمد صلاح وبرونو فيرنانديش وكيفين دي بروينه.

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نيكولو شيرا كان قد أكد اهتمام عدة أندية سعودية بالحصول على خدمات لوكاس باكيتا نجم وسط وست هام، وقد أشارت صحيفة "ذا صن" إلى استهداف زميله سعيد بن رحمة أيضًا.

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الصحيفة الإنجليزية أوضحت أن وست هام مرحب بالتخلي عن بن رحمة حال وصول العرض المناسب له من الدوري السعودي، مشيرة إلى أن وكيل الجزائري الجديد يتمتع بعلاقات جيدة مع كبار الأندية السعودية وقد التقى بالفعل مع مويس لدراسة مستقبل موكله.

الوكيل، حسب الصحيفة، أوضح للمدرب أن ابتعاد بن رحمة عن التشكيل الأساسي يجعله أقرب للرحيل خلال يناير القادم، خاصة مع وجود تلك العروض السعودية.

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