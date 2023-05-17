وكيلة هالاند: معجبة بجوان لابورتا .. ونملك لاعبين يناسبون برشلونة!

رافائيلا بيمينتا تتحدث عن إعجابها بجوان لابورتا ورأيها في عودة ميسي إلى برشلونة

تحدثت رافائيلا بيمينتا، المحامية البرازيلية ووكيلة اللاعبين، عن العلاقة الوثيقة التي تربطها بجوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة وكشفت عن إعجابها الكبير برئيس برشلونة وحبها الشديد له، مشيرة إلى أنه دائمًا كان في خدمتها ويقدم لها كل الدعم.

وقالت بيمينتا في حوار صحفي مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أنا أحب لابورتا حتى الموت لا يمكن أن تسألوني عنه لأنني دائمًا تحت تصرفه أنا حقًا معجبة جدًا به".

وتحدثت بيمينتا عن تعاونها مع لابورتا خلال صفقة انتقال زلاتان إبراهيموفيتش إلى برشلونة في عام 2009 قائلة: "العقد الوحيد الذي لم يكن باللغة الكتالونية كان عقد إبراهيموفيتش، لابورتا قد قام بذلك بناءً على طلبي لتسهيل الصفقة".

وبشأن إمكانية تقديم المشورة للابورتا في ظل الظروف الاقتصادية للنادي والتحركات المتوقعة في فترة الانتقالات الصيفية، أشارت بيمينتا إلى أنها تعتبره شخصًا ذو خبرة كبيرة ولا يحتاج لمشورتها أو لمشورة أي شخص آخر، لكنها تؤكد أنها دائمًا في خدمته وأنها تمتلك لاعبين ممتازين يمكن تقديمهم إذا احتاج إليهم.

وعلى الرغم من أن هناك أسماء لاعبين من وكالتها قد ارتبطت بالانتقال إلى برشلونة، إلا أن بيمينتا رفضت الكشف عن أي تفاصيل أو أسماء، معتبرة أنه غير لائق التحدث عن ذلك، وأضافت أنه يجب أن يفكر اللاعبون في مسيرتهم الحالية مع أنديتهم وأنها لا يمكن أن تفكر في انتقالهم إلى أندية أخرى في تلك الفترة.

كما أشارت بيمينتا إلى أنها تؤكد وجود لاعبين من وكالتها يناسبون برشلونة وأن النادي يعلم ذلك قائلة: "في رأيي، هناك لاعبون هنا يستطيعون فعل الخير لبرشلونة، والنادي يعلم ذلك".

وعندما سئلت عن عودة ليونيل ميسي إلى برشلونة، أكدت بيمينتا أنه يجب أن يتم طرح هذا السؤال على إدارة النادي وليس عليها كوكيلة للاعبين، ولكن بوصفها خبيرة في كرة القدم أعربت عن رأيها قائلة: "أعتقد أن ميسي يستحق الاعتزال أينما شاء لأنه أحد أعظم اللاعبين في كل العصور وعليه أن ينتهي حيث يكون سعيدًا، إنهاء السباق لحظة مثل البداية".