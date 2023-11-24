وكيلة هالاند تشعل الجدل حول مستقبله : اسألوا ريال مدريد!

بنود في عقده تسهل رحيله إلى الميرينجي

لا يوجد أي مكان تذهب إليه رافاييلا بيمنتا وكيلة أعمال المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، وإلا يتم سؤالها فيه عن إمكانية انتقال اللاعب إلى ريال مدريد.

بيمنتا شوهدت مؤخرًا في سانتياجو برنابيو معقل ريال لمتابعة مباراة الفريق امام سبورتينج براجا بدوري أبطال أوروبا مما أشعل التكهنات، وقالت وقتها إن الزيارة لا تتعلق بمستقبل اللاعب، والآن تعود مرة أخرى للحديث عن نفس الأمر خلال حضورها لمؤتمر الاتحاد الإيطالي لوكلاء كرة القدم.

وقالت عندما تم سؤالها عن مصير هالاند:"هل سيوقع لريال مدريد؟ عليك أن تسألهم عن ذلك".

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ويأتي هذا التصريح تزامنًا مع ما نشرته صحيفة "as" الإسبانية حول رغبة ريال في التعاقد مع هالاند وكيليان مبابي معًا خلال صيف عام 2024.

ويرتبط المهاجم النرويجي الشاب بعقد مع سيتي حتى عام 2027، ولكن وفقًا للصحيفة فهناك بعض البنود التي تسهل رحيله عن النادي، حيث يمكن رحيله الصيف القادم مقابل 250 مليون يورو، مع انخفاض هذا المبلغ بشكل تدريجي في عام 2025 وكذلك في 2026.

يذكر أن هالاند يعيش المرحلة الأفضل في مسيرته من خلال تواجده مع سيتي، بتسجيل 69 هدفًا في 71 مباراة لعبها بكل البطولات، وسجل 17 هدفًا في 18 مواجهة هذا الموسم.