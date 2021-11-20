وكيلة كورونادو تكشف عن موقفه من الاستمرار مع الاتحاد

أكدت ديسي براندينو، وكيلة أعمال البرازيلي إيجور كورونادو لاعب نادي الاتحاد، على أن الأخير يريد أن يستمر لفترة طويلة مع فريقه، وذلك في ظل تألقه وتقديمه مستويات مميزة، كاشفة عن العروض التي تلقاها اللاعب مؤخرًا.

الاتحاد نجح في التعاقد مع كورونادو خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من نادي الشارقة الإماراتي، الذي تألق معه وحقق لقب الدوري الإماراتي، وحقق معه لقب أفضل لاعب بالدوري.

براندينو قالت خلال تصريحات لموقع "العربية.نت": "تجربة الاتحاد لكورونادو كانت جديدة ومغايرة تمامًا بالنسبة له، واستطاع أن ينسجم سريعًا، وبسبب الدعم والمساندة من قبل زملائه اللاعبين، خاصة مواطنه رومارينيو".

وكيلة أعمال كورونادو تابع: "كورونادو أعجب كثيرًا بالجماهيرية التي يحظى بها الاتحاد، وهو الأمر الذي ساهم في تقديم أفضل ما لديه، ويسعى أيضًا لمساعدة الفريق للوصول إلى منصات التتويج، والحضور الجماهيري يدفعه دائمًا للاجتهاد".

وأضافت: "إيجور منبهر جدًا بالجمهور، ويتحدث دائمًا عن عدد الحضور الضخم في المدرجات، وأيضًا المساندات التي يجدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي".

ديسي واصلت: "إدارة الاتحاد حسمت الصفقة بعد أن أوضحت للاعب أن لديها مشروعًا رياضيًا وعملًا واضحًا، وكورونادو منفتحًا لمسألة اللعب بالدوري السعودي لأنه أقوى الدوريات الآسيوية".

وكشفت وكيلة اللاعب البرازيلي عن العروض التي وصلت له، حيث قالت: "التألق في دوري مثل الدوري السعودي، يجعل الأنظار دائمًا تتجه إلى اللاعب، خاصة بالنسبة للاعبين المحترفين، وهناك اتصالات حول كورونادو، ولكن دائمًا ما أقول لهم أن إيجور يركز حاليًا على تحقيق أهدافه مع الاتحاد، ويفكر جديًا في الاستمرار لأطول فترة ممكنة مع فريقه، وقد ينهي مسيرته هناك، لأنه يحب الاستقرار وليس كثرة التنقلات".

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واختتم وكيلة كورونادو تصريحاته قائلة: "بلا شك الدوري السعودي هو الأقوى في المنطقة وآسيا، وبات الجميع يريد أن يتواجد فيه، لأن المسابقة تطورت كثيرًا واللاعبين تتمتع بجماهيرية كبيرة، والأندية السعودية لديها قوة على مستوى القارة".