وكيلة إرلينج هالاند: وضعنا خطة رحيله وننتظر مكالمة لضمه!

هل يرحل النجم النرويجي بهذه السرعة عن مانشستر سيتي؟

كشفت رافاييلا بيمنتا وكيلة المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، عن قيامها بوضع الخطة الخاصة برحيله عن مانشستر سيتي بالفعل.

هالاند وقع لسيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2022 قادمًا من بوروسيا دورتموند مقابل 51 مليون جنيه استرليني، بعد ارتباطه بالعديد من الأندية مثل برشلونة وريال مدريد وبايرن ميونخ.

ورغم ارتباطه بعقد مع سيتي حتى 2027، إلا أن وكيلته قالت في قمة "Financial Times" لأعمال كرة القدم:"في وكالتي نحاول دائمًا وضع خطة مستقبلية لكل لاعب وأهداف معينة يجب الوصول لها".

وأضافت:"ربما لن نحقق هذه الأهداف، ولكننا لن نصل إلى أي مكان لو لم نحدد الطريق الأفضل، لذلك يجب علينا المحاولة بصفة مستمرة عن طريق وضع خطة لكل لاعب حتى لو كان عمره 15 سنة".

وتابعت:"نحاول تجنب السلبية، لا يمكننا أن ننتظر ونجلس دون أن نفعل أي شيء، ربما سيتصلون بي لأن هالاند يظهر بمستويات رائعة، لذلك نحن في انتظار مكالمة للتعاقد معه".

يذكر أن المهاجم البالغ من العمر 22 سنة نجح في تسجيل 33 هدفًا وصنع 4 مع سيتي بكل البطولات حتى الآن.