وكيلة إرلينج هالاند تحسم رحيله المحتمل عن مانشستر سيتي!

النرويجي قدم موسمًا خرافيًا

تحدثت رافاييلا بيمينتا، وكيلة النرويجي إرلينج هالاند، عن مستقبل العديد من ممثليها في بعض التصريحات على هامش حضورها حفل "جولدن بوي 2023" المقدمة من صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية.

ولدى سؤالها عن مستقبل النجم النرويجي إيرلينج هالاند، أوضحت الوكيلة البرازيلية استمراره في مانشستر سيتي: "هالاند سيبقى في مان سيتي وسيستمر هناك بالتأكيد".

سألوها أيضًا عن احتمال عودة فيراتي إلى كرة القدم الإيطالية وتركت الباب مفتوحًا، مشيرة: "فيراتي إلى إيطاليا؟ إنه بالفعل مع فريقه ولكن سنرى".

أخيرًا، حسمت بيمينتا استمرار دونيل مالين في بوروسيا دورتموند على الرغم من اهتمام العديد من الأندية الإيطالية: "الأندية الإيطالية وراءه، لكن بوروسيا دورتموند لا يفكر في رحيله".

وبذلك ضمنت رافاييلا بيمينتا استمرار هالاند في مانشستر سيتي ومالين في دورتموند، في حين أن مستقبل ماركو فيراتي يبدو أكثر انفتاحًا.