وكلاء لاعب أستون فيلا يعرضونه على برشلونة، ورد حاسم من ديكو!

حصل على إذن بمغادرة النادي

قام وكلاء أعمال لاعب الوسط البرازيلي دوجلاس لويز، بعرض خدماته على برشلونة، تمهيدًا لرحيله عن أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صاحب الـ26 سنة حصل على إذن بمغادرة أستون فيلا، وفقًا لقرار إدارة النادي ورؤية المدرب أوناي إيمري، وسط اهتمام شديد من آرسنال ويوفنتوس بالتعاقد معه.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، قالوا إن وكلاء لويز اتصلوا بديكو المدير الرياضي لبرشلونة، لعرضه على النادي الكتالوني، لمعرفتهم بإعجابه باللاعب ومشاهدته له في أكثر مناسبة من الملعب.

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ولكن برشلونة رفض اتخاذ أي خطوات جدية للتعاقد مع لويز، لعلمهم بأنه سيكلف مبلغ لن يقل عن 70 مليون يورو، وهي القيمة التي يستحيل دفعها في الوقت الحالي، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها النادي.

ومن المقرر أن يتجه جوان لابورتا رئيس برشلونة وديكو، إلى خيارات أقل تكلفة مثل يوشوا كيميش نجم بايرن ميونخ، أو ميكيل ميرينو لاعب وسط ريال سوسييداد، لدعم فريق المدرب هانز فليك للموسم القادم.