وكأن الفساد خلق للاتحاد الإسباني.. "يويفا" و"فيفا" يعقدان اجتماعًا طارئًا!

بيان الاجتماع يوحي بالكثير من السياقات

عقد الاتحاد الإسباني لكرة القدم اجتماعًا الأربعاء، مع ممثلين رفيعي المستوى من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الاجتماع أتى لمناقشة الوضع الحالي للاتحاد الإسباني لكرة القدم ورئيسه بيدرو روشا، فيما يتعلق بالقضية المرفوعة ضده من قبل المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا.

في هذا الصدد، وبغض النظر عن الإجراءات التي يمكن أن يتخذها "فيفا" و"يويفا" فقد أكد الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد الاجتماع على ما يلي:-

الموضوع يُستكمل بالأسفل

• هناك اهتمام وثيق من جانب الهيئات الإدارية العليا لكرة القدم الأوروبية والعالمية، والتي أعربت عن قلقها البالغ إزاء الوضع.

• يتفاقم هذا القلق في ضوء سياق الأحداث، التي تجري خلال بطولة أوروبا وفي وقت حاسم بالنسبة لملف تنظيم كأس العالم 2030.

• علاوة على ذلك، تدخل الإجراءات في مرحلة حرجة بالنسبة لكرة القدم الإسبانية، والتي حققت مؤخرًا الانسجام المؤسسي المطلوب والتعاون مع مختلف هيئات كرة القدم.

• التزم كل من "يويفا" و"فيفا" بالحفاظ على اتصالات منتظمة مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم لإبلاغهم بأي تطورات جديدة وإجراءات لاحقة، ويؤكد هذا الالتزام تفانيهم في معالجة أي قضايا تنشأ بسرعة وفعالية.

وفي أبريل الماضي، حصل روشا على منصب رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بعد أن كان المرشح الوحيد لهذا المنصب، رغم أنه متهم في قضية الفساد المعروفة باسم "قضية برودي".