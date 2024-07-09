وكأن البراءة لا تكفي.. جماهير عملاق فرنسا تتوعد النادي بسبب جرينوود!

الصفقة باتت معرضة للخطر

أطلق مشجعو أولمبيك مارسيليا حملة ترفض وصول الدولي الإنجليزي ماسون جريونوود إلى صفوف الفريق قادمًا من مانشستر يونايتد.

الصفقة باتت قريبة مع عرض رسمي من مارسيليا، واتجاه مانشستر يونايتد لقبول العرض الذي سيكون إعارة مع أحقية شراء مقابل 27 مليون يورو.

جرينوود قدم موسمًا رائعًا رفقة خيتافي، أثبت فيه أنه يستطيع أن يلعب في أعلى المستويات من جديد، لكن مانشستر يونايتد لا يرغب في عودته..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأمر نفسه بالنسبة لمارسيليا، الذي قابل مشجعوه أنباء التعاقد معه بإطلاق وسم "غير مرحب بجرينوود" على كل المنصات.

وأصدر مجموعة من مشجعي النادي عبر موقع "أو إم فوروم" عريضة جاء فيها: “في الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن أن المفاوضات بشأن وصول ماسون جرينوود أصبحت ساخنة بشكل متزايد، يبدو من الضروري أن نوضح مرة أخرى وقبل أن يصبح الضرر غير قابل للإصلاح، لماذا تبدو هذا الصفقة غير واردة في نظرة للقيم التي تعني النادي ولماذا يعني ذلك بالنسبة للكثيرين منا خطًا أحمر من شأنه أن يضر بشكل لا يمكن إصلاحه بالشغف الذي لدينا تجاه هذا النادي".

وكان جرينوود قد اتهم بارتكاب اعتداءات جنسية، وحوكم طيلة عام على هذه الاتهامات قبل أن يتحصل على البراءة ويعود الموسم الماضي إلى مزاولة كرة القدم بشكل اعتيادي.