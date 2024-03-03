وفى بوعده لجمهور النصر .. تركي آل الشيخ يعلن عن مفاجأة للكرة السعودية

وزير الترفيه وعد فأوفى..

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بدأ تركي آل الشيخ؛ وزير هيئة الترفيه السعودية، في تنفيذ ما وعد به جمهور النصر قبل شهر تقريبًا، لإرضائهم بعد منحه للهلال ملعب "المملكة أرينا".

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الوزير السعودي خلال كأس موسم الرياض الذي أقيم في أواخر يناير وأوائل فبراير الماضيين، وعد الجماهير النصراوية إما بإنشاء صرح جديد لناديهم على غرار المملكة أرينا أو التعاون مع محمد الخريجي؛ أحد أكبر الداعمين للنصر، لتطوير استاد الأول بارك؛ معقل العالمي، وقد بدأ بالفعل في تنفيذ الاقتراح الأخير..

آل الشيخ كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "تم البدء في تطوير ملعب الأول بارك في الإضاءة والشاشات برعاية موسم الرياض".

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يذكر أنه في عام 2020 فاز النصر بعد منافسة مع الهلال بحق الانتفاع بملعب جامعة الملك سعود لعشر سنوات، الذي انتفع به الزعيم لسنوات، وغير اسمه من "محيط الرعب" لـ"الأول بارك".

لكن الهلاليون سخروا من الأول بارك بعد هدية آل الشيخ لهم "المملكة أرينا"، في ظل التطور الهائل والمزايا الكثيرة التي يتمتع بها هذا الاستاد، الذي شهد تتوج الزعيم بطلًا لكأس موسم الرياض في فبراير الماضي، بعد الفوز أمام إنتر ميامي الأمريكي (4-3)، ثم أمام النصر (2-0).

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