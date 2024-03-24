وفاة والد نجم الهلال والاتحاد السعودي أول المعزين

فاجعة لنجم المنتخب السعودي

تُوفي والد نجم الهلال والمنتخب السعودي، سعود عبد الحميد، بعد معاناته مع المرض وتواجده في العناية المركزة خلال الساعات الماضية.

الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للأخضر كان قد منح عبد الحميد إذنًا لمغادرة المعسكر اليوم الأحد للتواجد بجانب والده، لكن الأخير تُوفي مساء اليوم.

ونشر حساب المنتخب السعودي على منصة إكس تعزية الاتحاد المحلي لكرة القدم برئيسه، ياسر المسحل، وجميع أعضائه ومنسوبيه، وكذلك أعضاء الجهازين الفني والإداري في الأخضر، للاعب.

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وفاة والد نجم دفاع الأخضر ستُبعده على الأرجح عن رحلة طشقند ومواجهة السعودية أمام طاجيكستان مساء الثلاثاء القادم ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا 2027.

يُشار إلى أن الأخضر هزم ضيفه الطاجيكي في الرياض مساء الخميس الماضي بهدف سالم الدوسري.