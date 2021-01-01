ليفربول

وفاة والد أليسون غرقاً في البرازيل

هيثم محمد
آخر تحديث
التعليقات (0)
ALisson Liverpool Manchester City 2021
Getty
حادث مؤسف

فقد نجم ليفربول أليسون بيكر والده في حادث غرق بالبرازيل كما أعلنت الشرطة في بيانها الصادر قبل ساعات.

جوزيه أجوستينيو بيكر هو والد الثنائي أليسون ومورييل وسبق له اللعب كحارس مرمى أيضاً ولكن ليس على المستوى الاحترافي.

اقرأ أيضاً .. هندرسون يوضح حقيقة مشاجرة أليسون وروبرتسون

اختيارات المحررين

وقال بيان الشرطة إن أجوستينيو تعرض للغرق في بحيرة بالقرب من منزله أثناء قيامه بالغطس الأربعاء.

وتم الإبلاغ عن فقدان الرجل في الخامسة من مساء الأربعاء، ثم أعلنت الشرطة في بيانها العثور على جثمانه في بحيرة لافراس دو سول.

وكان من عثر على الجثة صديق للعائلة وأحد العاملين بالحادية عشر والنصف مساء الأربعاء بعد مساهمة الشرطة في عمليات البحث.

اقرأ أيضاً .. الاعتماد المطلق على صلاح وثقة أليسون .. 10 معضلات يبحث ليفربول عن حلها لتجاوز لايبزيج

وأصدر نادي إنترناسيونال الذي سبق ولعب له أليسون في بداية مشواره قبل الاحتراف بياناً قدم فيه تعازيه في وفاة أجوستينيو، وانضم له عديد الأندية البرازيلية.

ولم يصدر أي تعليق رسمي من أليسون بعد على وفاة والده وموقفه من السفر إلى البرازيل من أجل مراسم الجنازة.

 

إغلاق