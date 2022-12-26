زيدان وصفه بالأفضل على الإطلاق .. وفاة نجم يوفنتوس والأوروجواي بسبب الإدمان

رحيل نجم في الأيام الأخيرة من 2022

توفى النجم السابق ليوفنتوس وكالياري ومنتخب الأوروجواي فابيان أونيل عن عمر 49 عاماً بعد صراع مع المرض.

وأعلن أولاد الراحل وفاته عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعية عقب أن ذكرت "El Pais" أنه أمضى أسابيعه الأخيرة في مستشفى للعلاج من تليف الكبد بسبب إدمان الكحوليات.

أونيل بدأ رحلته مع الكرة في ناسيونال ثم انتقل إلى كالياري في إيطاليا، ومنه إلى يوفنتوس في عام 2000 حيث تزامل مع زين دين زيدان.

وأشاد زيدان في تصريحات سابقة باللاعب الذي زامله لموسم واحد فقط قبل رحيله إلى بيروجيا، إذ وصفه باللاعب الأكثر مهارة على الإطلاق.

ولعب أونيل مع منتخب بلاده في 19 مناسبة، وتواجد بقائمة الفريق التي ودعت كأس العالم 2022 من الدور الأول، ولكن لم يلعب بسبب الإصابة.