وفاة مشجع إنجليزي في مواجهة شيفلد وينزداي ووست بروميتش

الموت يفجع نادي وست بروميتش...

أصدر نادي وست بروميتش، بيانًا أعلن فيه وفاة أحد مشجعيه، بعد تعرضه لحالة طبية طارئة، في مباراة الفريق أمام شيفلد وينزداي، في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

وكان وست بروميتش، قد سقط في فخ الخسارة من شيفلد وينزداي، بثلاثة أهداف لهدفين، في المباراة التي جمعت بينهما صباح اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري.

ونشر وست بروميتش بيانًا كتب فيه: "يشعر النادي بالحزن الشديد لمعرفة وفاة أحد المشجعين بعد حالة طبية طارئة، اتصل النادي بأسرة المشجع وقدمت العزاء، ستظل أفكارنا جمعيًا مع مشجعينا في هذا الوقت الحزين للغاية".

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ومن جانبه قال كارلوس كوربيران، المدير الفني لنادي وست بروميتش في تصريحات صحفية: "للأسف تلقينا أسوأ الأخبار، كل أفكار وقلبي مع أسرته في تلك اللحظات الحزينة للغاية، فلترقد روحه في سلام".

جدير بالذكر أن وست بروميتش، بعد خسارة اليوم استمر في صدارة ترتيب التشامبيونشيب، برصيد 16 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن سندرلاند صاحب المركز الثاني، بينما وصل شيفيلد وينزداي إلى النقطة السابعة في المركز الثامن عشر.