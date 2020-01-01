ما هي القصة الكاملة لوفاة مارادونا؟

تعرف على كل ما يخص قضية وفاة أسطورة كرة القدم دييجو آرماندو مارادونا، وكم كان عمره الإطلاق عندما لفظ أنفاسه الأخيرة وأبرز ردود الفعل على هذا النبأ..

دييجو آرماندو مارادونا، أسطورة من أهم أساطير كرة القدم على الإطلاق، إنجازاته لا توصف ومهاراته لا يختلف اثنان عليها، شعبية جارفة جناها من اعتبره عشاق الساحرة المستديرة أفضل لاعب كرة في التاريخ، وبات أيقونة للقدم اليُسرى الاستثنائية التي يرفض محبيه مقارنته بأي لاعب آخر.

استيقظ العالم يوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 على نبأ تعيس للغاية بأن مارادونا قد لقيّ حتفه بصورة مفاجئة، لتتسارع ردود الأفعال من الجميع حول الأسطورة في كل دول العالم وتزداد الأسئلة حول ما حدث وأدى إلى تلك النهاية.

مارادونا، الذي حقق لقب الدوري الإيطالي لنابولي وسار معبودًا للجماهير، والذي حقق كأس العالم للأرجنتين، كان شمسًا لكرة القدم وغربت اليوم، إنه حقًا يوم تعيس للغاية لن يُمحى من الذاكرة.

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في هذا التقرير نستعرض معًا كل ما يخص وفاة مارادونا.

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ما هو سبب وفاة مارادونا؟

توفي مارادونا مساء الأربعاء في منزله بمدينة تيجري بالمكسيك بعد إصابته بأزمة قلبية حادة لم يستطع الأطباء إنقاذه منها.

الوفاة أتت بعد أقل من شهر تقريبًا من عملية جراحية معقدة خضع لها الأسطورة الأرجنتينية لإزالة ورم في المخ.

حالة مارادونا الصحية تعرضت لأكثر من وعكة على مدار السنتين الأخيرتين خاصة بعد كأس العالم 2018 التي ظهر فيها مشجعًا لمنتخب بلاده.

ولكن أثناء تواجده في روسيا ذهب إلى المستشفى أكثر من مرة لتبدأ حالته الصحية في التراجع حتى ذهب إلى مثواه الأخير ظهر اليوم الخامس والعشرين من نوفمبر.

كم عمر دييجو مارادونا؟

دييجو آرماندو مارادونا وُلد يوم 30 أكتوبر 1960، وقد فارق الحياة عن عمر ناهز الستين عامًا.

كانت حياة مارادونا حافلة بالعديد من الإنجازات مع كرة القدم، لكن من ناحيةٍ أخرى كان الأسطورة مثير للجدل، سواءً في فترته في الملاعب أو حتى بعد تعليق حذائه.

بدأ دييجو مارادونا مسيرته في نادي أرجنتينوس جونيورز وذاع صيته في الأرجنتين، فانتقل لأحد كبار كرة القدم في العالم وهو بوكا جونيورز.

كانت لأوروبا نصيب من الاستمتاع بالأسطورة، حيث ارتدى أقمصة برشلونة ونابولي وإشبيلية قبل العودة لنادييه السابقين والاعتزال بعد ذلك.

ما هي أبرز ردود الأفعال حول وفاة مارادونا؟

لا حديث على مواقع التواصل الاجتماعي سوى عن وفاة دييجو آرماندو مارادونا، واكتظت تلك المنصات بتغريدات اعتراها الحزن حول هذه اللحظة التعيسة للغاية.

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