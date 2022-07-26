وفاة لاعب كرة قدم بسبب قرار تحكيمي!

حادثة قتل في ملاعب كرة القدم بسبب قرار الحكم

توفي لاعب كرة قدم في الولايات المتحدة بشكل مأساوي متأثرًا بجروح أصيب بها في شجار اندلع في مباراة عقب قرار تحكيمي مثير للجدل.

حيث أفادت قناة "ABC News" أن ميسائيل سانشيز، 29 عامًا، توفي يوم الإثنين، بعد 15 يومًا من تعرضه لهجوم من قبل لاعبين منافسين خلال مباراة في كاليفورنيا.

وكان قد تم استدعاء الشرطة في حادث وقع في 10 يوليو، بعد ورود أنباء عن شجار في ملعب لكرة القدم في مدرسة "أوكسنارد الثانوية".

وعثرت السلطات على سانشيز وهو ملقى على أرض الملعب عند وصولهم، وفقًا لما صدر في بيان قسم شرطة أوكسنارد.

وجاء في البيان: "الضباط تحدثوا إلى شهود وعلموا أن الشجار كان بين فريقين من فرق كرة القدم".

وأضاف البيان: "الشجار وقع عندما اختلف الفريقان مع قرار الحكم".

وواصل البيان "كان سانشيز في الملعب يلعب كرة القدم لأحد الفريقين عندما اندلع القتال، وأثناء القتال، تعرض سانشيز لاعتداء من قبل عدة أفراد".

Misael Sanchez of Port Hueneme was in the hospital for 15 days after a fight broke out at an Oxnard soccer match. He died early Monday morning. He was 29 years old. https://t.co/eHxphJYbUU — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) July 26, 2022

وتم نقل سانشيز بعد ذلك إلى مركز مقاطعة فينتورا الطبي وهو في حالة حرجة، وقالت إدارة شرطة المقاطعة إنه توفي في وقت لاحق متأثرًا بجرحه.

فيما أكدت الشرطة اعتقال رجل على صلة بالحادث، وقد ناشدت السلطات الشهود للتقدم للشهادة في الواقعة.

ومن المقرر إجراء تشريح للجثة يوم الثلاثاء لتحديد السبب الدقيق لوفاة سانشيز.

جدير بالذكر أنه في الشهر الماضي، توفي حكم في السلفادور بعد تعرضه لهجوم من قبل لاعبين لإظهاره بطاقة حمراء.