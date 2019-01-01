وفاة لاعب جنوب إفريقيا السابق فيليمون ماسينجا

بطل أمم أفريقيا 1996 يفارق الحياة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

توفى مساء السبت النجم الجنوب أفريقي فيليمون ماسينجا عن عمر 49 عاماً بعد صراع مع المرض في الفترة الأخيرة.

ويعتبر ماسينجا من أساطير كرة القدم بجنوب أفريقيا، وأحد أفراد الجيل الذهبي المتوج بكأس أمم أفريقيا 1996 والمشارك في مونديال 1998.

ودخل ماسينجا لأحد مستشفيات جوهانسبرج في ديسمبر الماضي بسبب مرض غير معلن عنه، وكان يفترض أن يغادر ولكن حالته تدهورت. اختيارات المحررين أمم إفريقيا 2019 - الصدمة الكهربائية الأخيرة لإحياء الكرة المصرية

حوار جول - دييجو بلاسينتي عن عملية تطوير الكرة الأرجنتينة ولقب الدوري التاريخي مع بوردو

حوار جول - موسى التعمري: أريد أن أكون اللاعب الأفضل في العالم

حوار جول - عامر شفيع: بدأت مسيرتي كلاعب وسط والأردن ستفاجئ الجميع

قائمة الطوارئ – ريال مدريد ببراهيم دياز وكريستو لمواجهة بيتيس بالليجا

إليكم تشكيلة العنابي أمام منتخب كوريا الشمالية في الجولة الثانية من #كأس_آسيا2019 🇶🇦📝#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/v0qxELukfE — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 13, 2019

ريال مدريد يستغل ودية جنوى الإسبانية لمراقبة بيونتك

وسبق لماسينجا اللعب مع صان داونز، ليدز، سانت جالين السويسري، ساليرنتانا الإيطالي، والوحدة الإماراتي في مشواره المميز.

وحمل ماسينجا قميص بلاده في 58 مباراة دولية وسجل 18 هدفاً، أهمها أمام الكونغو الديموقراطية في تصفيات مونديال 98 والذي حسم العبور.