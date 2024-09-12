بعد وفاة صديقه المقرب.. لفتة رائعة من جوارديولا تجاه إرلينج هالاند!

وفاة صديقه المقرب أثرت عليه وعلى عائلته بشكل كبير..

وضع المهاجم النرويجي إرلينج هالاند نفسه تحت تصرف ناديه مانشستر سيتي بعد انتهاء فترة التوقف الدولي بحدث مرير عليه وعلى عائلته وهو فقدان صديق العائلة المقرب "إيفار إيجا".

ورحل إيجا عن عمر 59 عامًا تاركًا وراءه ذكريات عديدة مع هالاند وعائلته وكان موجودًا في كل المناسبات الكروية الهامة التي دشن فيها النرويجي نجاحه وأبرزها تقديمه في مانشستر سيتي عام 2022.

صحيفة "دايلي ميل" أشارت إلى أن هالاند عاد إلى تدريبات مانشستر سيتي الجماعية، لكن المدرب بيب جوارديولا سيمنحه الفرصة للمشاركة من عدمها أمام برينتفورد.

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الصحيفة أكدت أن الأمر يعود إلى حالة هالاند المزاجية وقدرته على خوض المباراة، لفتة طيبة من جوارديولا وتصرف احترافي على كل حال من هالاند.

ويلتقي مانشستر سيتي ببرينتفورد لحساب الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمييرليج" الذي يتصدره مانشستر سيتي برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن ليفربول، كما يتصدر هالاند ترتيب هدافيه إلى الآن برصيد 7 أهداف.