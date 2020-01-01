وفاة خميس العويران نجم الكرة السعودية بعد صراع مع المرض

تواجد خميس العويران في إحدى المستشفيات، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا

تلقت الكرة السعودي خبرًا حزينًا صباح اليوم بعد تم الإعلان عن وفاة خميس العويران لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم السابق.

وتواجد خميس العويران في إحدى المستشفيات، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرًا خلال الأشهر الأخيرة من حياته.

وفي أغسطس الماضي، أكدت بعض الصحف والمواقع السعودية، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وجه المسؤولين بدعم لاعب الهلال والاتحاد السابق خميس العويران في محنته المرضية.

وبحسب ما هو متداول، فإن الملك أوصى بضرورة علاج صاحب الـ45 عامًا، وذلك على نفقة الدولة وأيضًا خارج البلاد.

ولا تعتبر المرة الأولى التي يتعرض فيها العويران لأزمة صحية، إذ سبق له أن اضطر للخضوع لعملية معقدة العام الماضي، لاستئصال ورم بتدخل جراحي، وحدث ذلك بدعم رئيس هيئة الرياضة السابق المستشار تركي آل الشيخ.

الجدير بالذكر أن خميس العويران الذي كان يشغل مركز لاعب الوسط، لعب في بداية مشواره الاحترافي مع الهلال في الفترة بين عامي 1997 و2001، بعدها انتقل إلى الاتحاد، الذي دافع عن ألوانه حتى عام 2007، غير أنه مثل الأخضر السعودي لمدة 10 سنوات بين عامي 1994 و2004.