وفاة جونيور أجوجو لاعب الزمالك السابق في سن الأربعين

كان قد تعرض من قبل للإصابة بجلطة دماغية

ماجد جزر

أعلن موقع غانا سوكر وفاة اللاعب الدولي السابق جونيور أجوجو لاعب نادي الزمالك السابق في سن الـ40 بعد تعرض للإصابة بجلطة في الدماغ.

وقال الموقع الغاني الذي نشر الخبر بشكل حصري أن أجوجو توفى صباح اليوم في لندن بعد تعرضه للإصابة بجلطة دماغية.

وأشارت الموقع إلى أن مهاجم نادي الزمالك السابق كان قد تعرض من قبل للإصابة بجلطة دماغية في عام 2015.

وكان الطبيب المعالج وقتها قرر إجراء تدخل جراحي لاستئصال التجلط الدموي، وبدأ في إجراءات نقله من المستشفى الجامعي، في تمام السادسة مساءً، إلى أخرى في جنوب غرب لندن.

وحسب ما ذكره الأطباء لـ«أجوجو» في 2015 فإن خلايا المناطق التالفة بدماغه تتجدد، وبذلك يستطيع العودة على ما كان عليه، لكن توقيت ظهور الخلايا الجديدة وتكوينها غير معلوم.

يُذكر أن عام 2008 خطف أجوجو الأنظار في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي نظمتها بلاده، محرزًا فيها 3 أهداف أمام منتخبات ناميبيا ونيجيريا وكوت ديفوار، لينال اهتمام مسؤولي نادي الزمالك وينتقل إلى الفارس الأبيض قادمًا من فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي.

ولم يكمل المهاجم الغاني موسمه الأول مع الزمالك، ليتفاجأ مسؤولو النادي بهروبه، بل واشتكى القلعة البيضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم، مطالبًا بحصوله على مستحقاته المتأخرة.