وفاة جديدة في ريال مدريد بسبب كورونا

نبأ تعيس لجمهور الملكي..

توفي أمادور سواريز فيلا، نائب رئيس ريال مدريد السابق، مساء الثلاثاء عن عمر 76 عامًا بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان سواريز هو نائب الرئيس السابق للنادي الملكي، رامون كالديرون، خلال فترته الرئاسية بين 2006 و2009.

وأصيب سواريز بكورونا منذ 40 يومًا، لكنه لم يستطع أن يصمد طويلًا ولقي حتفه في نهاية المطاف، ليكون ثالث عضو سابق في إدارة ريال مدريد يتوفى بسبب كورونا.

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لورينزو سانز، رئيس الريال من 1995 وحتى 2000 كان أول المتوفيين من المنتمين لإدارة النادي الملكي مع بداية تفشي الفيروس خلال بدايات أبريل الماضي.

بينما كان فيرناندو مارتن، رئيس الميرينجي لمدة شهرين في 2006 خلفًا للرئيس الحالي فلورنتينو بيريز هو ثاني ضحايا كورونا، وقد توفي الشهر الماضي أيضًا.

أمادور سواريز هو أحد أوفى الرجال لريال مدريد، حيث كان عضوًا في النادي منذ 1964 كما كان يمتلك شركة رائدة لمنتجات صيد السمك وتسويقها حول العالم.

يذكر أن النشاط الكروي في إسبانيا متوقف بسبب فيروس كورونا، وسط أنباء عن إمكانية عودته للحياة مرة أخرى بعد هدوء الأوضاع نسبيًا الفترة الأخيرة، على أن يُستأنف الدوري في شهر يونيو المقبل.