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دوري روشن السعودي

وفاة الإعلامي الرياضي السعودي مدني رحيمي

زهيرة عادل
11:01 م غرينتش+3 24‏/11‏/2022
مدني رحيمي
حصد الراحل عدد من البطولات مع الاتحاد لاعبًا وإداريًا

توفي إلي رحمة الله اليوم الخميس، الإعلامي الرياضي السعودي مدني رحيمي، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهز 76 عامًا.

الراحل أصيب بجلطة قبل أربع سنوات، سببت له عديد المضاعفات، حتى فارق الحياة في المستشفى التخصصي الليلة.

وسبق لرحيمي قبل أن يقتحم المجال الإعلامي أن مارس كرة القدم لفترة ممثلًا نادي الاتحاد، ثم اتجه للعمل الإداري في النادي، حتى وصل لأن يكون أحد أبرز الأعضاء الشرفيين به.

وحقق الراحل عدد من البطولات مع العميد سواء لاعبًا (كأس الملك وكأس ولي العهد) أو إداريًا (كأس الاتحاد وكأس الملك وكأس ولي العهد).

ونعت إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي، وعدد من الإعلاميين، الإعلامي الراحل، سائلين الله - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته.

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