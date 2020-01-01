وفاة أسطورة كرة القدم مارادونا

مارادونا يرحل عن عالمنا

أكدت المنتخب الأرجنتيني رسميًا الأنباء الواردة عن وفاة أسطورة كرة القدم دييجو أرماندو مارادونا عن عمر ناهز 60 عامًا.

وأكدت الصحيفة الأرجنتينية تي واي سي في البداية أن أسطورة كرة القدم قد فقد حياته ظهر اليوم بمنزله في تيجري حيث أصيب بنوبة قلبية لم يستطع الأطباء إنقاذه منها.

وبعدها بدقائق نشر المنتخب الأرجنتيني بيانًا رسميًا ليؤكد ما قالته وسائل الإعلام الأرجنتينية تؤكد الوفاة وخاصة تي واي سي الموثوقة إلى حد كبير.

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وفاة البيبي دي أورو جاءت في سن الستين وبعد إجراء عملية جراحية معقدة قبل أقل من شهر لإزالة ورم في المخ قبل أن تتحسن حالته.

حالة مارادونا الصحية تعرضت لأكثر من وعكة على مدار السنتين الأخيرتين خاصة بعد كأس العالم 2018 التي ظهر فيها مشجعًا لمنتخب بلاده.

ولكن أثناء تواجده في روسيا ذهب إلى المستشفى أكثر من مرة لتبدأ حالته الصحية في التراجع حتى ذهب إلى مثواه الأخير ظهر اليوم الخامس والعشرين من نوفمبر.

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يذكر أن مارادونا هو أيقونة الشعب الأرجنتيني فيما يتعلق بكرة القدم وأحد أبرز من لمسوا الكرة في تاريخها على الإطلاق.