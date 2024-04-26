وعود لابورتا التي أقنعت تشافي هيرنانديز بالبقاء في برشلونة!

أشياء أساسية ضمنت بقاء "زرقاء اليمامة" كما كان جمهور برشلونة يحب تسميته

ذكرت صحيفة "سبورت" المقربة من نادي برشلونة قائمة الوعود التي منحها رئيس النادي جوان لابورتا إلى مدربه تشافي هيرنانديز وأدت إلى إقناع الأخير بالعدول عن قراره والمكوث في برشلونة لما بعد نهاية الموسم الجاري.

وكان تشافي قد ذكر في أعقاب مباراة فياريال التي انتهت 5-3 أن تجربته مع برشلونة ستنتهي بنهاية الموسم، وأنه "كمشجع لبرشلونة" لا يرضيه ما آل إليه حال الفريق.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل



الموضوع يُستكمل بالأسفل

"سبورت" تشير إلى أن لابورتا أقنع تشافي بحزمة من الوعود، أبرزها تأمين صفقات عديدة في الصيف سواء بإبقاء جواو كانسيلو أو تدعيم خط الدفاع على وجه التحديد.

أيضًا وعد لابورتا تشافي بحسم مسألة عقد "نايكي" الذي سيحقق للنادي أكبر فائدة مادية، وسط مشاكل بين النادي وأهم رعاة قميصه الحاليين.