"وعود كاذبة ولعب حواري" .. أبها يسقط الأهلي في هاوية فنية خطيرة

كارثة أهلاوية جديدة في الموسم الرياضي الحالي

نفس الأخطاء تتكرر في كل مباراة.. هكذا أصبح حال الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، تحت قيادة المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله.

الأهلي تلقى ضربة قوية، بتوديع مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024؛ بعد الخسارة أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها (1-2)، مساء اليوم الثلاثاء.

فوز أبها على قلعة الراقي؛ جاء على الرغم من لعبه بـ"10 لاعبين" فقط، منذ الدقيقة 53، و"9 لاعبين" منذ الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة، عندما حصل زكريا سامي، على كارت أحمر مباشر.

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واستغل نادي أبها، الخلل الواضح في دفاعات الأهلي؛ سواء بالكرات الطولية، أو الأخطاء الفردية من اللاعبين؛ مثلما فعل عبد الباسط هندي.

هندي أعاد الكرة بالخطأ إلى لاعب أبها، في كرة الهدف الثاني؛ وذلك في تكرار لما فعله البرازيلي روجر إيبانيز، في مباراة الهلال الماضية.

وخسر الأهلي (1-3) أمام الهلال، في الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، في مباراة شهدت تسجيل إيبانيز، هدفًا في مرماه، أثناء إعادته الكرة إلى حارسه السنغالي إدوارد ميندي.

ووعد يايسله كثيرًا، بإصلاح هذه الأخطاء الدفاعية، وهو الأمر الذي لم ينفذه - حتى الآن -؛ سواء بتقصير منه، أو عدم استيعاب نجوم الفريق الأول، لأفكاره.

وفي وقتٍ سابق.. اتهم يايسله، نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدم تنفيذ تعليماته، داخل المستطيل الأخضر.

عشوائية هجومية ونهاية مسلسل روبرتو فيرمينو مع الجماهير

وعلى جانب آخر.. يبدو أن مباراة الأهلي؛ هي الحلقة الأخيرة في مسلسل علاقة المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، مع جماهير الفريق الأول لكرة القدم.

جماهير الأهلي قامت بإطلاق "صافرات الاستهجان" ضد فيرمينو؛ بعد استبداله في الدقائق العشر الأخيرة من مواجهة أبها.

فيرمينو فشل في تشكيل أي خطورة على مرمى أبها، بل كان مصدر لتكسير جميع هجمات الفريق الأول، استكمالًا لمستواه السيئ جدًا، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي.

وسجل المهاجم البرازيلي، 3 أهداف "هاتريك"، في أول مباراة له مع الفريق الأهلاوي، قبل أن يفشل في هز شباك المنافسين، في 12 لقاءً متتاليًا.

وبالتالي.. تكون مباراة أبها، قد أكدت على ضرورة تعاقد الإدارة الأهلاوية، مع مهاجم كبير على غرار الهلال والنصر والاتحاد؛ إذا أراد استغلال الفرص التي تسنح له في المباريات، والتي لا يستطيع فيرمينو، ترجمتها إلى أهداف.

ويبدو أن إقصاء روبرتو فيرمينو، ليس الحل الوحيد لهجوم الأهلي؛ الذي يعاني في الأساس من العشوائية؛ حيث يعتمد الجناحان الجزائري رياض محرز والفرنسي آلان سانت ماكسيمين، على مهاراتيهما الفنية فقط، في المباريات، دون خطة واضحة، بطريقة أشبه بلعب الحواري وليس زمن الاحتراف.